L’Unione dei Comuni Pianura Reggiana ha indetto un bando di Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Si tratta di contributi economici regionali destinati ai cittadini che abitano in locazione

(affitto) nei Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto e San

Martino in Rio.

A livello economico bisogna essere in possesso di uno di questi due requisiti:

Valore ISEE inferiore o uguale ad € 3.000,00 oppure

Valore ISEE superiore ad € 3.000,00 ed inferiore o uguale ad € 35.000,00, in quest’ultimo caso i nuclei familiari devono aver subito un calo del reddito, nel trimestre Marzo – Aprile – Maggio dell’ anno 2020, causato dall’ emergenza Covid-19.

E’ causa di esclusione dal contributo trovarsi in una delle seguenti condizioni:

Essere beneficiario del Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza

Essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

Essere beneficiario nell’ anno 2020 di un contributo del Fondo per l’ emergenza

abitativa

abitativa

incolpevole Essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con

citazione per la convalida;

Essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;

rinegoziazione delle locazioni nell’anno in corso.

I cittadini interessati possono prendere visione dell’Avviso sul sito www.pianurareggiana.it

sezione Bandi e Avvisi, oltre che in corso di pubblicazione anche sui siti internet dei

Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto e San Martino in

Rio.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica (on line),

accedendo, sul sito internet dell’ Unione Comuni Pianura Reggiana

www.pianurareggiana.it