Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori propedeutici alla manutenzione delle opere d’arte, dalle 08:00 di lunedì 16 alle 6:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima e Roncobilaccio, verso Bologna.

Si fa presente che, per chi proviene dalla stazione di Roncobilaccio, l’area di servizio “Roncobilaccio est” sarà regolarmente fruibile.

In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna potrà percorrere la A1 Direttissima.

Per raggiungere la A1 Panoramica a monte del tratto chiuso, si potrà percorrere la A1 Direttissima verso Bologna, uscire alla stazione di Badia e rientrare a Pian del Voglio.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 novembre, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera o di Castel San Pietro.

***

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 novembre, sarà chiusa anche la stazione di Faenza, in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Imola o di Forlì.

***

Sul ramo di allacciamento A22 Autostrada del Brennero/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22.00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 novembre, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla A22 Autostrada del Brennero immette sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Campogalliano, sulla A22, e percorrere la viabilità ordinaria: Via del Lavoro, Via per Modena e la Tangenziale nord di Modena, con ingresso sulla A1 alla stazione di Modena nord.