Non sembrano bastate le misure di inasprimento messe in campo dal presidente della Bonaccini, i dati forniti dalle Regioni sono compatibili con l’attribuzione delle misure per la ‘zona arancione’ a Emilia-Romagna, Friuli e Marche mentre Campania e Toscana passerebbero a “zona rossa.

Lo si apprende da fonti della Cabina di Regia-Iss sul monitoraggio del contagio Covid. Solo Veneto, Lazio, Molise, Trento, Sardegna resterebbero zone gialle.

I dati sono al momento al vaglio del Comitato tecnico scientifico.