Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, nell’ambito di una serie di servizi d’iniziativa a contrasto della produzione e vendita di prodotti contraffatti e/o recanti segni mendaci, hanno sequestrato n. 250 capi d’abbigliamento di note marche, destinati ad essere immessi nel mercato, violando la normativa a tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

In particolare, i militari della Compagnia di Imola hanno posto in essere mirate attività investigative a contrasto del fenomeno della messa in vendita di prodotti contraffatti effettuata, talvolta, anche avvalendosi di network creati per mezzo delle principali applicazioni social.

In tale ambito è stato fermato un soggetto nella cui autovettura sono state rinvenute diverse maglie e scarpe recanti note marche palesemente contraffatte. La successiva perquisizione del domicilio del fermato ha permesso, nel complesso, di rinvenire e sequestrare di più di 200 articoli, tra i quali borse, scarpe, giubbotti e tute recanti note marche come Louis Vuitton, Prada, Chanel, Moncler, Nike, Adidas e Puma oltre a numerose ricevute e documenti relativi a spedizioni postali e ricariche di carte prepagate.

Il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Bologna.

Tale operazione di servizio costituisce un’ulteriore testimonianza dell’impegno costante della Guardia di Finanza nella provincia felsinea, volto al contrasto dell’allarmante diffusione del fenomeno della vendita di capi di abbigliamento ed accessori contraffatti.