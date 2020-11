PALERMO (ITALPRESS) – IRFIS-FinSicilia – intermediario finanziario, con socio unico la Regione Siciliana – e Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, hanno siglato un protocollo d’intesa per la promozione di strumenti di finanza agevolata a beneficio delle imprese e per l’individuazione di ulteriori ambiti di collaborazione per incrementare occasioni di business. L’intesa vuole facilitare l’accesso al credito alle imprese siciliane, in particolare a quelle che versano in uno stato di difficoltà, con l’obiettivo di supportarle e accompagnarle finanziariamente nel loro processo di sviluppo e investimento grazie all’intervento di partner specializzati.

L’accordo prevede inoltre l’organizzazione di diversi incontri di formazione a carattere tecnico per gli operatori delle BCC coinvolte, oltre all’avvio di un roadshow informativo sulle possibilità di accesso al credito delle imprese siciliane per offrire un panorama completo di tutti gli strumenti finanziari per assistere l’imprenditoria locale.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con le sue 11 BCC è presente in Sicilia con 132 sportelli e ha una base sociale di 19.162 soci. Gli impieghi netti sono 1,5 miliardi di euro e i depositi oltre 3 miliardi di euro.

“Grazie all’accordo siglato con IRFIS – FinSicilia S.p.A., consentiamo alle BCC del nostro Gruppo operanti in Sicilia di intensificare la relazione con la Regione e sviluppare nuove opportunità di business. – ha commentato Giuseppe Maino, presidente di Iccrea Banca – La territorialità è la peculiarità del Credito Cooperativo e i rapporti che ciascuna BCC intrattiene con la propria comunità sono solidi e radicati nel tempo. Consentire un accesso facilitato agli importanti strumenti di finanza agevolata regionale, che si aggiungono a quelli nazionali, ci consente di contribuire ulteriormente alla prosperità dei nostri territori e ad agganciare saldamente la ripresa dopo la crisi scatenata dalla pandemia tuttora in corso”.

Il presidente IRFIS – FinSicilia S.p.A. Giacomo Gargano ha sottolineato che “l’accordo siglato conferma la volontà di IRFIS e di Iccrea Banca di essere al fianco delle micro imprese e delle PMI siciliane, con l’obiettivo di offrire loro finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Sicilia ma anche servizi e finanziamenti ordinari e supporto per la crescita. Tale accordo punta a rafforzare ed incrementare la sinergia tra gli strumenti finanziari ordinari tipici delle banche di credito ordinario e gli strumenti di finanza agevolata di cui Irfis detiene i fondi attraverso la gestione del Fondo Sicilia”.

