A meno di una settimana dall’ultimo GP disputatosi sul Circuito Ricardo Tormo di Cheste, i piloti del Ducati Team sono tornati al lavoro quest’oggi sullo stesso tracciato, per la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Valencia, in programma questo fine settimana.

E’ stato un inizio positivo per Andrea Dovizioso che, riprendendo il lavoro in sella alla sua Desmosedici GP sulla base dei dati raccolti la scorsa settimana, ha saputo migliorare costantemente il suo ritmo nella giornata di oggi. Dopo aver chiuso la FP1 al settimo posto in 1:31.410, il pilota forlivese è risultato quasi mezzo secondo più veloce durante il turno di FP2 di questo pomeriggio ed ha ottenuto il sesto tempo a soli 304 millesimi da Jack Miller, il più veloce in pista quest’oggi con la Desmosedici GP del Pramac Racing Team.

Danilo Petrucci, tornato a Valencia con l’obiettivo di migliorare la sua prestazione sul tracciato spagnolo, chiude invece il venerdì con il quattordicesimo tempo complessivo. Diciottesimo questa mattina al termine della FP1, il pilota ternano è riuscito a migliorare ulteriormente nel pomeriggio, chiudendo con un crono di 1:31.230, a 608 millesimi dalla vetta della classifica di giornata.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 1:30.926 (6°)

“E’ stata una giornata positiva. Rispetto alla settimana scorsa il mio feeling con la moto è migliorato e siamo riusciti a capire il motivo per cui n gara non ero riuscito ad essere competitivo fin dalle fasi iniziali. Abbiamo individuato anche alcuni settori della pista in cui possiamo ancora migliorare e, se ci riusciremo, sono sicuro che potremo disputare sia una buona qualifica domani che una buona gara domenica. Sono diversi i piloti veloci e con un ritmo simile al nostro, perciò sarà fondamentale riuscire ad entrare in Q2 domani ed ottenere una posizione in griglia nelle prime file”.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 1:31.230 (14°)

“Sono abbastanza soddisfatto di questa prima giornata di lavoro: il mio feeling con la moto è buono, così come il mio ritmo con le gomme in assetto da gara. Purtroppo non sono riuscito ad essere abbastanza veloce con la gomma soft questo pomeriggio e dobbiamo cercare di capire il perché. Spero che il tempo regga domani mattina, così da poter riprovare il mio time attack nel turno di FP3”.

I piloti del Ducati Team torneranno in pista domattina alle ore 10:55 per il terzo turno di libere del GP di Valencia, mentre le qualifiche si terranno nel pomeriggio a partire dalle ore 14:50 locali (GMT +1.00), al termine della FP4.