Più di 200 mila tamponi rapidi antigenici (136 mila a lettura visiva e 70 mila a lettura strumentale), entrambi capaci di fornire un risultato in circa 15 minuti attraverso un tampone nasale, saranno a disposizione dell’Azienda Usl di Bologna a partire dalla prossima settimana. Altri 148 mila tamponi rapidi verranno consegnati, dalle ditte fornitrici, nelle prossime settimane.

E’ la principale novità emersa, nella serata di ieri 12 novembre, al termine della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana. I tamponi rapidi, acquistati dalla Regione Emilia Romagna grazie alla gara indetta insieme alla Regione Veneto, riescono a circoscrivere, e quindi contenere, in maniera ancora più efficace e veloce la diffusione del contagio.

Nello specifico i tamponi rapidi a lettura visiva saranno utilizzati per gli screening in ambiente scolastico in caso di positività; nelle CRA ed altre strutture sociosanitarie; tra le categorie professionali o le fasce d’età più a rischio; al termine della quarantena, dopo 10 giorni, per i contatti stretti; tra i viaggiatori in arrivo all’Aeroporto Marconi di Bologna.

I tamponi rapidi a lettura strumentale, una piccola apparecchiatura mobile permetterà di produrre un breve referto scritto, saranno utilizzati nei presidi ospedalieri, nei punti di primo intervento, in Aeroporto e nei drive through.

In caso di esito positivo verrà effettuato il tampone naso-faringeo molecolare.