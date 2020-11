Rischio intermedio ovvero “zona arancione” per l’Emilia-Romagna. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 Novembre.

Passano in area rossa la Campania e la Toscana. In area arancione oltre alla nostra regione anche il Friuli Venezia Giulia e le Marche.

Lo conferma anche dall’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, durante la diretta Facebook di oggi pomeriggio dal Sant’Orsola di Bologna. Restrizioni ulteriori, che si aggiungono alle misure previste dall’ordinanza firmata ieri dal Presidente Bonaccini, che si sono “rese necessarie perché l’andamento epidemiologico ha portato a tante persone ricoverate nei nostri ospedali”, ha detto Donini.

Da domenica pertanto l’Emilia-Romagna sarà in zona arancione “per due settimane”.