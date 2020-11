“Il sostegno alla rete di negozi ed esercizi locali, attraverso le nostre scelte di acquisto e di spesa, è un obiettivo che riteniamo fondamentale sempre, ma in particolare quest’anno, in cui tante realtà locali sono state colpite in modo estremamente duro dalla pandemia Covid, e comunque, con grande impegno, cercano di andare avanti. Per cui, con l’approssimarsi del Natale, ci sentiamo di rinnovare l’invito a tutti: comprate locale!”. Così l’Assessore al Commercio di Castelnovo Monti, Chiara Borghi, sottolinea il progetto “Comprare ne’ Monti”, per la valorizzazione della rete commerciale castelnovese, attivato in collaborazione con i commercianti riuniti nell’associazione Centro Commerciale Naturale. Un progetto che si avvale anche della collaborazione gratuita dello studio Pictoris Grafica di Chiara Zampineti che ha messo a disposizione dei commercianti una revisione natalizia dell’immagine “Comprare ne’ Monti” che può essere personalizzata e utilizzata sui social.

Il progetto fa leva sul servizio di alto livello che la rete commerciale di Castelnovo e Felina, che conta circa 250 negozi ed esercizi, può offrire ai residenti di tutto il territorio appenninico e non solo: un servizio che punta su prossimità, cortesia e rapporto diretto, semplicità nei resi e sostituzioni nel caso siano necessarie. Diversi negozi, bar, pizzerie e ristoranti hanno anche rafforzato in questo periodo il servizio delivery: è possibile ordinare on line o tramite le pagine social di ciascuna realtà i prodotti che interessano, e riceverli direttamente a casa propria, gratuitamente e in piena sicurezza. Il Comune sta raccogliendo l’elenco degli esercizi che effettuano questi servizi, e che hanno continuato a farlo anche dopo la fine del lockdown, e provvederà a pubblicarlo e aggiornarlo costantemente dai prossimi giorni sul sito istituzionale www.comune.castelnovo-nemonti.re.it. Spiega Patrizia Agnesini, Presidentessa del Centro Commerciale Naturale: “Il progetto Comprare ne’ Monti in questo momento assume un’importanza cruciale, e anche per questo ha ottenuto l’adesione di tutte le associazioni di categoria. Le ringraziamo perché in questa fase il loro abbraccio virtuale è molto importante, va a sostenere un impegno per noi molto consistente che deve essere portato avanti insieme, con loro così come con l’Amministrazione comunale che è al nostro fianco. Ogni commerciante infatti sta compiendo grandi sforzi, anche attivando il servizio di trasporto gratuito a domicilio. Alla comunità di Castelnovo e dell’Appennino chiediamo di acquistare il più possibile nei negozi del territorio: l’attuale situazione mostra quanto sia importante sostenere la filiera delle nostre comunità, in quanto non si sta parlando solo di un singolo negozio ma di una rete che parte dal piccolo artigiano – commerciante, coinvolge i suoi dipendenti fino ad arrivare alla tenuta sociale di tutta la montagna”.

Conclude Chiara Borghi: “Ringrazio i commercianti per il loro impegno nell’attivare servizi e agevolazioni in questo periodo così difficile. La loro caparbietà e capacità di andare avanti in un momento come questo ha un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista economico ma anche sociale: significa mantenere occupazione, reddito, possibilità di vivere su questo territorio e renderlo attrattivo anche per il turismo. Voglio anzi invitare tutti, anche chi risiede in città e in pianura, a venirci a trovare: l’autunno e l’inverno in Appennino sono stagioni che offrono comunque grandi attrattive ambientali, paesaggistiche, ma anche culturali, artistiche e ovviamente commerciali. Venitele a scoprire”.