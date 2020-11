Proseguono senza sosta i controlli della Questura di Bologna in città e, in particolare, nei quartieri periferici per la repressione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Così nel pomeriggio di giovedì, personale della Squadra Mobile ha arrestato un soggetto marocchino irregolare sul territorio nazionale, T.M. del 1988 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A destare sospetto nei poliziotti della Squadra Mobile è stato l’atteggiamento guardingo con il quale il soggetto è salito su un taxi in viale Europa. Per tale ragione gli agenti della IV Sezione contrasto al crimine diffuso hanno aspettato il momento propizio per bloccare il mezzo e controllare il passeggero.

La perquisizione del soggetto ha dato ragione all’intuito degli agenti e ha permesso di rinvenire 52 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish destinati ad essere immessi nel mercato dello spaccio al dettaglio cittadino. Il soggetto è stato quindi arrestato e, come disposto dalla locale Procura della Repubblica, sarà giudicato con rito direttissimo il 13 novembre 2020.