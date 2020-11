I controlli effettuati nella giornata di ieri sul rispetto della normativa anti contagio, ancor più stringenti, hanno portato ad elevare altre due sanzioni amministrative. Una contestata nel comune di Camposanto dai carabinieri della stazione di Mirandola nel corso del servizio perlustrativo, nei confronti di un ventenne sorpreso dopo le ore 22:00 in giro senza giustificato motivo.

Una seconda sanzione è scattata a Spilamberto, dove un ventinovenne cinese, titolare di un bar, è stato sanzionato poiché non rispettava più misure di contenimento previste. In quest’ultimo questo caso è scattata la chiusura temporanea dell’attività per cinque giorni.