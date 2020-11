La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi, per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali, sulle Sp 23 Rivalta- Quattro Castella-Vezzanella, Sp 62 Cavriago-Cella e Sp 72 Codemondo – Bibbiano, nei comuni di Reggio Emilia, Cavriago e Bibbiano, saranno possibili sensi unici alternati regolati da movieri e si viaggerà con limite di velocità a 30 km/ora. I provvedimenti potranno essere adottati dalle 8,30 alle 17,30, fino al termine dei lavori da parte della ditta Cofar di Castelnovo Monti.

Da domani, venerdì 13, senso unico alternato e limite dei 30 km/h anche sulla Sp 81 Castelnovo di Sotto – Novellara, in località San Bernardino di Novellara, per una lunghezza di cantiere di 200 metri. I provvedimenti rimarrano in vigore dalle 8,30 alle 17,30 di ogni giorno, fino al termine dei lavori di posa di nuova linea elettrica da parte della Denti Romano snc.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.