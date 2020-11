Proseguono senza sosta i controlli della Questura di Bologna in città e, in particolare, nel quartiere della Bolognina per la repressione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Così nel pomeriggio di mercoledì, personale della Squadra Mobile – IV Sezione contrasto al crimine diffuso, ha arrestato due soggetti di nazionalità marocchina, irregolari sul territorio nazionale: O.S. del 1994 e B.E.M. del 1994 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Una vera e propria cessione quella alla quale hanno assistito i poliziotti della Squadra Mobile che, intorno alle ore 18 dell’11 novembre, hanno notato i due che in via Manin confabulavano tra loro, con uno dei due che, ad un certo punto, ha passato un involucro bianco e dei soldi all’altro. Gli Agenti hanno così deciso di intervenire bloccando e perquisendo i soggetti, accertando che effettivamente c’era stato un passaggio di droga e soldi con B.E.M. che aveva consegnato a O.S. 25 palline di cocaina contenenti 18 grammi di sostanza e 1300 euro in contanti.

Per i due, gravati anche da precedenti di polizia e penali, come disposto dalla locale Procura della Repubblica, è scattata la custodia in carcere in attesa della convalida del GIP.