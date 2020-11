“Esprimo solidarietà al Sindaco di Ferrara Alan Fabbri, al Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, al Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e al Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli. Tutti questi colleghi sono stati destinatari di una lettera firmata ‘Nuove Brigate Rosse’ in cui si lanciano folli accuse e promesse di atti violenti verso le comunità in merito alle restrizioni portate dal dpcm.

In momenti come questi tutta la comunità democratica deve stringersi attorno ai suoi primi cittadini, per essere più uniti che mai. Solo insieme ce la faremo!”

Così il Sindaco di Novi Enrico Diacci.