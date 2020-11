Questa mattina il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna e Comandante del Presidio Militare, Generale di Brigata Davide Angrisani, ha reso gli onori ai militari e civili caduti nelle missioni internazionali per la pace, con la sobrietà richiesta nel rispetto della normativa in vigore per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

L’evento si è svolto al Parco della Montagnola, alla presenza dell’Assessore del Comune di Bologna, Dott. Alberto Aitini e di altre Autorità civili e militari. La cerimonia è avvenuta presso il monumento commemorativo a memoria dei diciannove italiani caduti, 12 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito Italiano e 2 civili, nell’attentato terroristico alla “Base Maestrale”, sede della Multinational Specialized Unit (MSU) dei Carabinieri, a Nassiriya (Iraq).