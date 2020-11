La Cna di Bologna esprime solidarietà al Sindaco di Bologna Virginio Merola, al Presidente della Regione Stefano Bonaccini e a tutti i Sindaci della regione raggiunti, nei giorni scorsi, da una lettera di minacce a firma delle “Nuove Brigate Rosse” che contesta le restrizioni introdotte per contrastare il diffondersi dell’epidemia di Covid-19 e che annuncia possibili attentati terroristici.

Tale gesto rappresenta, soprattutto in questo momento così delicato e impegnativo per tutta la comunità, un attacco vile e intollerabile verso gli amministratori che lavorano con estrema serietà per la tutela di tutta la cittadinanza.

Cna si unisce al coro unanime di condanna verso questo gesto intimidatorio, ringraziando ancora una volta il Sindaco Merola e il Presidente Bonaccini per l’impegno e la dedizione con cui svolgono il loro lavoro, esprimendo la più sentita vicinanza.