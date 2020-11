Parto Analgesia, il servizio su richiesta materna è attualmente operativo nonostante l’emergenza epidemiologica per il virus SARS-CoV-2 in corso. A causa dell’elevato rischio di contagio sono tuttavia sospesi i consueti corsi informativi in presenza sulle procedure per il parto spontaneo adiuvato dal controllo del dolore rivolti alle future madri.

E’ stata quindi predisposta sul portale aziendale una modalità on line di accesso ai corsi http://www.asmn.re.it/corso-on-line, per cui è possibile collegarsi, leggere attentamente le slide e stampare copia della dichiarazione di avvenuta informazione da presentare all’atto del ricovero per accedere alla visita anestesiologica.

I corsi informativi con gli anestesisti, oltre a fornire una più completa preparazione e consapevolezza delle madri, rappresentano un passaggio obbligatorio per il consenso informato per tutte le procedure di analgesia ostetrica. Se ci sono ulteriori domande riferite al servizio è possibile mandare una mail agli indirizzi segnalati. In questo caso è obbligatorio iniziare la mail copiando l’autorizzazione relativa alla privacy scaricabile tra gli allegati sulla stessa pagina. Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito aziendale http://www.asmn.re.it/partoanalgesia e aggiornate con regolarità.