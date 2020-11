Oggi pomeriggio intorno alle ore 16:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e con il nucleo SAF (speleo alpino fluviale) per soccorrere una donna, in via di San Luca, nelle vicinanze della Basilica, caduta da un muretto del camminamento alto circa tre metri.

La persona è finita su di un manto erboso. I SAF dei vigili del fuoco l’hanno raggiunta, imbragata e stabilizzata e infine riportata sulla strada dove c’erano i sanitari del 118 ad attenderla. E’ stata trasportata in ospedale. Sul posto 118, 115 e Polizia di Stato.