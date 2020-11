Da lunedì 9 novembre, in ottemperanza alle disposizioni fornite dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna, Ing Michele de Vincentis, è stata attivata presso il Comando di Reggio Emilia una delle due sedi previste per il nuovo Nucleo Cinofilo Regionale (NCR).

Il Nucleo regionale prevede un servizio in sede con almeno due unità cinofile appartenenti a tutta la Regione, dislocate in due precisi Comandi: Bologna e Reggio Emilia. Quest’ultima avrà una sotto sede presso il Comando di Piacenza.

Al Comando di Reggio Emilia è stata attribuita la copertura del servizio nei turni A e B, mediante assegnazione di 6 unità cinofile, quattro locali, e due provenienti dai Comandi di Parma e Piacenza.

La sede di Bologna, con l’impiego di altre unità cinofile, coprirà invece i turni C e D.

Il nuovo assetto consentirà di avere una distribuzione delle risorse più uniforme e con maggiore prontezza d’impiego. Inoltre è stata potenziata l’assegnazione degli automezzi anche per esigenze logistiche più rilevanti atteso che il nucleo potrà intervenire anche fuori dall’ambito regionale.

Nel tempo è divenuto imprescindibile il contributo delle risorse cinofile in alcuni scenari tipici d’intervento del CNVVF quali, ad esempio, la ricerca persone sotto macerie o in superficie.

Il nuovo assetto regionale prevede, infine, un periodo sperimentale di quattro mesi, utile per registrare eventuali criticità, ed apportare quindi le necessarie modifiche migliorative.