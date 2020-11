Ro Marcenaro se n’è andato ieri notte a 83 anni, per complicanze dovute al Covid. Rimangono nella storia i suoi lavori per la pubblicità ma anche tante illustrazioni per libri, fumetti e cartoni animati. Nella sua carriera aveva ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui, nel ’95, il Premio Andersen. Aveva realizzato campagne informative anche per la Regione Emilia-Romagna. Viveva e lavorava a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia.

“Una scomparsa che porta con sé grande dolore ed emozione. Ro Marcenaro è stato un artista che ha legato il suo nome a tanti momenti felici, ma anche di riflessione, della nostra vita. Se ne va un genio artistico che con la sua grafica e la sua satira ha lasciato una impronta indelebile negli ultimi 50 anni, anche collaborando a campagne di comunicazione della Regione Emilia-Romagna”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dopo la notizia della morte di Ro Marcenaro.

“Di lui- aggiunge- ci rimarranno indelebili nella memoria tanti lavori e illustrazioni, da quelli che realizzò per la pubblicità fino ai numerosi libri, anche impegnati, da lui sapientemente illustrati e ideati. Ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze, anche a nome di tutta la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna”.