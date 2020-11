Ieri sera poco dopo le 22:00, durante i servizi straordinari Interforze disposti dal Questore per la vigilanza sul rispetto delle nuove norme anti-Covid, gli agenti constatavano che in via Secchi e nelle loro immediate vicinanze, presso attività commerciale pizzeria-kebab, era in corso una rissa in cui erano coinvolte cinque persone.

Le pattuglie già preposte ai controlli, coordinate da un funzionario della Polizia di Stato, riuscivano a sedare un alterco tra alcuni avventori del locale ed il proprietario, sfociato nella rissa. Con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti riuscivano a ricostruire compiutamente il fatto che aveva coinvolto effettivamente i dipendenti dell’esercizio commerciale più altri due giovani. Questi ultimi sono stati ulteriormente sanzionati per mancato rispetto delle norme anti-Covid relative all’uso della mascherina e al divieto di circolazione dopo le 22.00, mentre tutte e cinque le persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per rissa.

Il servizio straordinario finalizzato alla vigilanza del rispetto delle misure normative volte alla prevenzione del contagio, si è concluso a tarda notte e ha portato all’identificazione di 19 persone e alla sanzioni di sei di esse per mancato uso della mascherina.