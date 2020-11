I carabinieri della stazione di Finale Emilia, nella serata di ieri durante un servizio perlustrativo, hanno elevato una sanzione ad una persona controllata nella fascia oraria di divieto, perché in giro senza giustificato motivo o comprovate esigenze. Una seconda sanzione è stata elevata alle 2:00 di questa notte dai carabinieri di San Prospero ad un’altra persona sorpresa in giro a bordo di un veicolo. Una terza violazione è stata contestata alle 3:00 di questa notte dai carabinieri della stazione di Pievepelago, per la stessa motivazione.



