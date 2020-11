Da lunedì prossimo, 9 novembre, e fino al 9 maggio 2021 sarà modificata la circolazione in via Petrarca, Ada Negri, Verga, Pirandello, De Sanctis, Virgilio e Ariosto per lavori di posa delle reti acqua – gas – fognatura – telefonia.

Il cantiere sarà suddiviso in diverse fasi di lavoro:

1° fase di lavoro in Via Ariosto int. Via Virgilio,

2° fase di lavoro in Via Virgilio,

3° fase di lavoro in Via De Sanctis tratto compreso tra Via Virgilio e Via Petrarca,

4° fase di lavoro in Via Petrarca,

5° fase di lavoro in Via Ariosto int. Via Virgilio,

6° fase di lavoro in Via Virgilio,

7° fase di lavoro in Via De Sanctis Alta tratto compreso tra Via Virgilio e Via Petrarca,

8° fase di lavoro in Via Petrarca,

9° fase di lavoro in Via Ada Negri tratto compreso tra Via Verga e Via Pirandello,

10° fase di lavoro in Via Pirandello tratto compreso tra Via Ada Negri e Via Montale,

Per questo motivo, come disposto dall’ordinanza n°257 del 6 Novembre, a firma del Comandante della Polizia Municipale Stefano Faso, la circolazione subirà le seguenti modifiche.

1°Fase di lavoro su via Ariosto int. via Virgilio

Divieto di transito in via Ariosto nel tratto compreso tra via Tasso e via Virgilio eccetto mezzi di cantiere e residenti; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

2°Fase di lavoro su via Virgilio

Divieto di transito in via Virgilio eccetto mezzi di cantiere e residenti; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

3°Fase di lavoro su via De Sanctis tratto compreso tra via Virgilio e via Petrarca

Restringimento di carreggiata in via De Sanctis nel tratto compreso tra via Virgilio e via Petrarca; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

4°Fase di lavoro su via Petrarca

Divieto di accesso eccetto mezzi di cantiere e residenti da via De Sanctis; via Verga intersezione con via Ada Negri nell’area di cantiere che si unisce a via Petrarca sarà consentito il transito ai mezzi di cantiere e residenti. Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

5°Fase di lavoro su via Ariosto int. via Virgilio

Divieto di transito in via Ariosto nel tratto compreso tra via Tasso e via Virgilio eccetto mezzi di cantiere e residenti; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

6°Fase di lavoro su via Virgilio

Divieto di transito in via Virgilio eccetto mezzi di cantiere e residenti; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

7°Fase di lavoro su via De Sanctis tratto compreso tra via Virgilio e via Petrarca

Restringimento di carreggiata in via De Sanctis nel tratto compreso tra via Virgilio e via Petrarca; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

8°Fase di lavoro su via Petrarca

Divieto di accesso eccetto mezzi di cantiere e residenti da via De Sanctis; via Verga intersezione con via Ada Negri: nell’area di cantiere che si unisce a via Petrarca sarà consentito il transito ai mezzi di cantiere e residenti; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

9°Fase di lavoro su via Ada Negri tratto compreso tra via Verga e via Pirandello

Divieto di transito in via Ada Negri nel tratto compreso tra via Verga e via Pirandello eccetto mezzi di cantiere; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

10°Fase di lavoro su via Pirandello tratto compreso tra via Ada Negri e via Montale

Divieto di transito in via Pirandello nel tratto compreso tra via Ada Negri e via Montale eccetto mezzi di cantiere e residenti; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale