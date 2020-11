Poco dopo le 9,30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fiorentina, nel comune di Medicina, per il recupero di 5 gattini nati da qualche giorno abbandonati in un sacchetto all’interno di un cassonetto dell’immondizia.

I pompieri hanno provveduto al recupero dei gatti, che sono stati affidati al

gattile di Medicina.