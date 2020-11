Impegnati nei pressi dell’ex officine reggiane in un servizio antidroga hanno notato uno scambio sospetto che hanno ricondotto a una possibile attività di spaccio motivo per cui sono intervenuti fermando il sospetto spacciatore.

Non hanno avuto tempo ne modo di poter procedere al suo controllo per l’intervento di una seconda persona che si è frapposta tra i militari e il sospetto cominciando a minacciare e tenere un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari. Il fermato è riuscito quindi ad allontanarsi mentre l‘esagitato intervenuto in sua difesa, con l’ausilio di altro equipaggio è stato condotto incaserma e denunciato.

Per questo motivo con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a declinare i dati sulla propria identità personale, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla procura della repubblica presso il tribunale di Reggio Emila un cittadino rumeno 41enne domiciliato a Reggio Emilia. E’ accaduto l’altra sera.