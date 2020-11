Tra i cantieri stradali più rilevanti che stanno interessando il territorio comunale di Formigine c’è quello su via san Pietro, in centro storico. Hera sta provvedendo alla sostituzione dei tubi di adduzione idrica, per poi spostarsi lungo via Gramsci. Parallelamente a questi lavori, il Comune provvederà a installare nuovi punti di illuminazione su entrambe le vie, a riqualificare il marciapiede sul lato nord di via san Pietro e rinnovare i pedonali di viale Gramsci con gli stessi materiali utilizzati per la piazza.

Per quanto riguarda la manutenzione stradale straordinaria, i prossimi interventi riguarderanno in particolare alcune strade di grande comunicazione, con particolare riferimento alla via Radici, nel tratto compreso tra la Cantina Pedemontana e il centro di Corlo, dove non solo verrà ripristinato il manto stradale ma saranno anche installati nuovi pali di pubblica illuminazione e transenne a protezione del pedonale.

A seguire, saranno asfaltati tratti significativi di via Monza, via Pavia, via Como, via Imperatora (foto) e via Salviola. Saranno inoltre riqualificati i dossi di via Monzani, mediante la stesura di asfalto in luogo dell’attuale pavimentazione.