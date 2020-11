Piazza Zanti è il cuore di Cavriago, è la piazza su cui si affaccia il Municipio vecchio, già sede della Biblioteca Comunale.

Da poche settimane l’edificio ospita gli uffici della Polizia Municipale Val d’Enza in servizio a Cavriago.

“Il nostro obiettivo è garantire prossimità e vicinanza ai cittadini”- dichiara il Comandante della Polizia Municipale dott. Stefano Gulminelli – “soprattutto in un momento delicato come questo, in cui gli Agenti in servizio hanno il compito di controllare ed essere punti di riferimento. Per questo abbiamo preso al balzo la proposta della Giunta Comunale di Cavriago di trasferire qui i nostri uffici.”

Il Vice Sindaco Matteo Franzoni, con delega alla sicurezza, è molto orgoglioso dell’accordo raggiunto: “Il municipio vecchio è un luogo a cui tutti i cavriaghesi sono affezionati. In questa fase provvisoria, in cui non abbiamo ancora definito la sua destinazione d’uso e per la quale sarà necessario un importante investimento economico, abbiamo pensato che fosse una buona idea affidarlo alla Polizia Municipale.”

Gli ingressi agli uffici della Polizia Municipale Val d’Enza di Cavriago sono contingentati: per mettersi in contatto con gli agenti è necessario telefonare alla Centrale Operativa al numero 0522 865048.