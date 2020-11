Il Sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, invia una lettera di ringraziamento a tutti i Medici di famiglia del territorio per l’importantissimo lavoro svolto in questo difficile periodo epidemiologico. Un gesto che sottolinea la forte riconoscenza da parte della comunità intera.

Di seguito le parole del Primo Cittadino.

Stimati medici,

quale rappresentante dell’intera cittadinanza nonché responsabile della salute pubblica nel territorio, sento il dovere di esprimere viva riconoscenza per la gravosa responsabilità e per l’enorme mole di delicato lavoro che caratterizza in questo particolarissimo periodo il Vostro impegno e la Vostra professione.

Un ringraziamento va anche alle Vostre famiglie, le quali vivono con collaborazione e coraggio le implicazioni e le conseguenze del lavoro indefesso e rischioso di un loro congiunto.

Sono parole, ma sono certo di interpretare il sentire sincero della gente e dei Vostri pazienti. Tutti sappiamo quale importanza va attribuita alla medicina territoriale che vi vede in prima linea e di cui l’attuale pandemia ha dimostrato il valore insostituibile, tanto da diventare elemento caratterizzante delle zone che meglio hanno saputo far fronte alla tragica diffusione del covid-19.

L’impennata di questa seconda ondata di contagi che pare avere colto di sorpresa per velocità e dimensione gli organi preposti al suo controllo e deputati a decidere, comporta un ulteriore aumento di lavoro e di responsabilità a Vostro carico, che rende oltremodo complesso l’assolvimento del Vostro dovere. Ciò è tanto vero che, personalmente, sarei preoccupato dell’affidamento alle Vostre persone del compito di effettuare il tampone a cittadini sospetti di positività al virus.

Rinnovo dunque il ringraziamento e la riconoscenza, con l’auspicio che le forze e la motivazione Vi sorreggano fino alla conclusione vittoriosa di questa battaglia che ci impegnerà tutti ancora per alcuni mesi.

Mi è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Francesco Tosi