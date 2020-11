La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi, venerdì 6 novembre, per un trtto di circa un chilometro della Sp 63R del Valico del Cerreto, in località Santa Vittoria di Gualtieri, saranno possibili sensi unici alternati con limite di velocità a 30 km all’ora. Nell’ambito dell’appalto degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento, sono infatti in corsi lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali da parte della Calcestruzzi Corradini spa di Salvaterra di Casalgrande. I provvedimenti potranno essere adottati tutti i giorni, dalle 8,30 alle 17, fino al termine dei lavori.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze si ricorda che è possibile consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.