A Scandiano, da lunedì 9 novembre, per motivi di ordine organizzativo, la postazione per l’effettuazione dei tamponi in modalità “drive in” sarà spostata dalla camera calda del Pronto Soccorso dell’ospedale Magati alla sede della Croce Rossa in via Aldo Moro, 2.



