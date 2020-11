Terratinta Group è diventata una Società Benefit, entrando a far parte delle aziende che, modificando il proprio statuto, hanno abbracciato proattivamente i principi di eco-sostenibilità. L’azienda fioranese, specializzata nella produzione di rivestimenti ceramici d’alta gamma, ha avviato questo percorso ambientalista con il progetto “Change” alla fine del 2019: si tratta una decisa svolta green verso una drastica riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni, rafforzando in tal senso anche la policy aziendale. Tra le altre cose, l’impegno è stato dimostrato dalla scelta di utilizzare solo energia elettrica e gas 100% green.

Il cambiamento di statuto, e le varie iniziative messe in atto, portano a un’azione congiunta che mira alla certificazione B Corp, un attestato diffuso in 71 Paesi e che copre 150 settori, segno della forte volontà di sviluppare un concetto di business evoluto, andando oltre il profitto mediante l’innovazione, con l’obiettivo di migliorare la comunità, l’ambiente e i rapporti con dipendenti e stakeholder.

La prima azione per l’ottenimento della certificazione – nell’ambito del progetto di sostenibilità “Change” – ha visto stamane l’impegno di alcuni dipendenti nella pulizia del verde cittadino all’interno del territorio comunale, in orario di lavoro e su base volontaria. In particolare ben 5 lavoratori (Catia Cavani, Silvia Aldini, Alessandro Carnovali, Arianna Bonaccorsi, John Casciari), dalle 8.30 alle 12.30, si sono resi disponibili e hanno raccolto foglie, erbacce, piccoli rifiuti, e disinfettato i giochi presenti, presso il parco di Via Deledda a Fiorano Modenese. Tra i volontari figurava inoltre il titolare dell’azienda, Luca Migliorini.

Terratinta Group ha fornito i DPI necessari (tuta usa e getta, guanti, mascherina, gel disinfettante per le mani), stracci, igienizzante e sacchi neri per lo smaltimento delle foglie, mentre il Comune ha messo a disposizione i rastrelli per la raccolta delle foglie, dando le opportune indicazioni sullo svolgimento del lavoro.

“Attraverso un piccolissimo sforzo – afferma il titolare Migliorini – penso si possano ottenere grandi risultati in favore dell’ambiente. Ogni azienda dovrebbe cominciare a impegnarsi in questo senso: curare il territorio in cui viviamo è salutare per noi stessi e per i nostri figli. L’azienda stamattina ha aperto e lavorato regolarmente, dando però al contempo un contributo tangibile alla cura ambientale. Mi auguro sia da esempio per molte altre realtà”.

“Ringrazio profondamente – prosegue l’assessore Monica Lusetti – Terratinta Group per la scelta di spendersi a beneficio dell’ambiente, è un tema che ci sta molto a cuore. Sono diversi anni che a Fiorano portiamo avanti iniziative volte alla salvaguardia del verde, ultima delle quali l’attività di Plogging, condivisa anche con altri Comuni. Mi accodo all’appello lanciato da Luca Migliorini: noi tutti, cittadini e imprese, proviamo a emulare l’esempio di cura del territorio, ne gioveremo noi e le generazioni di domani”.

Recentemente, Terratinta Group ha organizzato un workshop interno dedicato alla governance d’impresa dove i dipendenti hanno potuto esprimere la propria opinione sullo sviluppo sostenibile dell’azienda di cui fanno parte. Terratinta Group ha compiuto questo importante passo dopo essere stata recentemente inserita tra i “Campioni della crescita 2021”, la classifica dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza che identifica i brand italiani più performanti. L’Italia, nel 2016, è stato il primo paese europeo a dotarsi di una specifica normativa per le società benefit, una forma giuridica che spinge le aziende a operare in maniera responsabile, sostenibile e trasparente, andando oltre le comuni logiche di profitto, con precisi obiettivi legati anche ai benefici per la comunità.