Nella giornata di ieri, nell’ambito di mirati servizi antidroga, personale della Squadra Mobile sezione criminalità diffusa, ha tratto in arresto un cittadino marocchino M.Y. classe 1997, pregiudicato per reati specifici, per il reato di detenzione a fini di spaccio.

Da diversi giorni il personale della Mobile, anche sulla base di alcune segnalazioni, monitorava il cittadino marocchino che, sovente, era stato notato recarsi nei pressi della rete separatoria di cinta della scuola d’infanzia ubicata all’interno del parco “Caserme Rosse” via Corticella, in cui erano presenti bambini intenti a svolgere attività esterna in giardino. Gli investigatori ritenevano che in tale luogo potesse occultare presumibile sostanza stupefacente.

Nella mattinata di ieri gli Agenti della Polizia di Stato hanno notato M.Y. chinarsi e rovistare fra la vegetazione, raccogliendo un involucro che ha occultato nei propri vestiti. Immediatamente dopo l’uomo è salito su un’autovettura e si è allontanato, dopo breve inseguimento, gli investigatori della Polizia di Stato lo hanno bloccato procedendo ad una immediata perquisizione che ha sortito esito positivo, rinvenendo in particolare due involucri contenente cocaina rispettivamente per un peso lordo di gr. 19.22 e grammi 19.47.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato condotto presso la locale casa circondariale.