Ieri i carabinieri della compagnia di Pavullo nel Frignano, hanno denunciato alla procura della Repubblica per il reato di danneggiamento aggravato, un ventenne marocchino domiciliato in paese, già noto alle forze di polizia. Il giovane si era reso responsabile del furto di alcune parti di un’opera d’arte, un’istallazione realizzata in Piazza Borrelli nell’ambito della campagna contro la violenza sulle donne.

Nel dettaglio il giovane straniero si era appropriato di un paio di scarpe da donna facenti parte della citata opera, dandosi ad immediata fuga. Segnalato il fatto a Carabinieri e Polizia Locale, le immediate ricerche hanno permesso ad una pattuglia dell’arma di Pavullo di rintracciare il giovane straniero e di recuperare la parte dell’opera sottratta, restituita alla collettività.