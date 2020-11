I carabinieri di Mirandola, nel corso di uno dei tanti servizi coordinati volti a verificare l’ottemperanza delle misure di prevenzione dal contagio da Covid-19, hanno sanzionato amministrativamente uno straniero del luogo, poiché non indossava i dispositivi di protezione, e un esercente di un minimarket di Carpi che, controllato dai Carabinieri, non aveva ottemperato alle prescrizioni in tema di cartellonistica prevista per la prevenzione sanitaria.



