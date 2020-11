Nell’ultimo consiglio comunale a Maranello abbiamo portato avanti con l’appoggio prezioso del Sindaco Luigi Zironi e la firma dei gruppi della Maggioranza un ordine del giorno per il sostegno allo studio intitolato: lo zaino solidale.

La crisi economica colpisce in modo diverso i cittadini e aumenta le disuguaglianze tra le famiglie.

Nei prossimi mesi sarà possibile l’acquisto di materiale scolastico presso gli esercenti da donare “in sospeso” ai bambini e ragazzi più in difficoltà nell’acquisto.

Un’occasione per fare rete anche con il contributo delle associazioni o di chi sarà disponibile nella raccolta e nella distribuzione.

Un’occasione per avere una maggiore sensibilità dal territorio ed eventualmente predisporre altri strumenti.

Questo progetto non sostituisce le azioni dell’amministrazione nel campo del sostegno alle famiglie, ma è un’occasione in più per chi sta meglio di aiutare gli altri e una possibilità di vendita in più anche per i commercianti.

“Spero che altri comuni prendano spunto da questo progetto, mi farebbe molto piacere che ci fosse un’azione condivisa sul territorio”.

Davide Nostrini