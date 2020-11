Il servizio pre scuola per l’infanzia attivato e completamente gratuito, l’assistenza agli alunni delle medie che arrivano con lo scuolabus prima delle lezioni, il prolungamento per i bimbi delle elementari, in partenza dal prossimo 9 novembre. L’Amministrazione comunale risponde “presente” alle richieste delle famiglie con in figli in età scolare, attivando servizi utili ed in sicurezza. Soprattutto, in grado di andare incontro alle esigenze delle famiglie medesime e senza gravare dal punto di vista economico.

“In un anno come quello attuale, mentre da più parti si è assistito e si continua ad assistere a chiusure e limitazioni, non è stato per nulla facile far partire i servizi scolatici – afferma l’Assessore all’Istruzione del Comune di mirandola Marina Marchi – Ma, come avevamo evidenziato già in altri momenti, il nostro cronoprogramma esige gradualità, valutazione attenta e sicurezza. Tanta, date anche le criticità in corso dovute al Covid-19. Stante anche le nuove regole per i docenti, il Comune ha voluto prendersi in carico per la prima volta, la gestione dei momenti che anticipano e posticipano le lezioni. Con l’obiettivo di fornire un servizio indispensabile alle famiglie.”

Le attività a cui fa riferimento l’Assessore Marchi, fanno seguito a quella del Piedibus, partito lo scorso 19 ottobre e che già aveva riscontrato il parere positivo di tanti genitori. Ieri, 4 novembre è stato attivato il servizio pre-scuola per l’infanzia in tutti complessi del territorio comunale, compreso San Giacomo Roncole. Il servizio è completamente gratuito per le famiglie, in quanto il Comune di Mirandola si è fatto carico delle spese dell’ente esterno che l’ha in gestione: il CUP (Comitato Unico delle Polisportive.

Sempre sostenuto dall’Amministrazione comunale, è stata avviata l’attività di sorveglianza per gli studenti della scuola media “F. Montanari” che giungono per mezzo dello scuolabus in anticipo presso l’istituto scolastico. Dalle ore 07:30 alle ore 08:00 una cinquantina di studenti sosteranno nell’aula magna della scuola.

Lunedì 9 novembre prossimo invece sarà fruibile il servizio di prolungamento/post-scuola per la scuola primaria Dante Alighieri, con le medesime tariffe dell’anno passato. Anche in questo caso sarà il CUP di Mirandola che si è aggiudicato il bando, a gestirlo e sta raccogliendo le adesioni.

Tutte le attività sono svolte in sicurezza e nel rispetto totale delle disposizioni anti-Covid