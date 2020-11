Il FabLab Junior di Fiorano Modenese aumenta la propria offerta: arrivano anche appuntamenti online e laboratori speciali dedicati alla chimica e all’arte. “I laboratori a distanza – spiega la coordinatrice Alice Fregni – sono dedicati a tutti i bambini che non possono raggiungerci o che preferiscono partecipare senza spostarsi. Non mancheranno però iniziative speciali, in presenza, dedicate all’arte e alla chimica, per imparare divertendosi”.

Si inizia lunedì 9 e venerdì 13 con due appuntamenti online rivolti a ragazzi della fascia 9-14 anni, entrambi alle ore 17. Il primo, “Scratch Play Music”, è un laboratorio di coding, per imparare a comporre melodie e canzoni programmando e giocando. Il secondo, “Scratch Nome Animato” è un laboratorio creativo per imparare ad animare le lettere del proprio nome.

I successivi appuntamenti sono due “speciali”, in presenza. Martedì 17, alle ore 18, spazio alle scienze con “Alla scoperta dei GAS” per ragazzi dai 9 ai 14 anni: ospiti del FabLab Junior saranno due Youtuber-chimici che coinvolgeranno i ragazzi in divertenti esperimenti che prevedono la formazione di gas, in modo totalmente sicuro.

Giovedì 19, alle ore 17, sarà invece ospite Margherita Fraccon, educatrice museale specializza in didattica dell’arte e mediazione culturale, e proporrà un momento di incontro fra creatività, arte e letteratura. Il laboratorio “Buon compleanno Gianni Rodari” è pensato per la fascia d’età 6-9 anni, ed è dedicato allo scrittore più amato dai bambini: a partire da alcune letture, infatti, i partecipanti potranno cimentarsi nell‘invenzione di una breve storia illustrata.

L’appuntamento è parte del ciclo “100 di questi giorni”, proposto da “Senza Titolo – Progetti aperti alla cultura”, che sviluppa iniziative per bambini e ragazzi su Federico Fellini, Gianni Rodari e Wayne Thiebaud in occasione dei cento anni dalla nascita.

I laboratori a distanza si terranno su una piattaforma online e il link verrà inviato a seguito dell’iscrizione; le attività in presenza si terranno presso il FabLab Junior di Casa Corsini in via Statale 83 (Spezzano di Fiorano). La partecipazione a tutti i laboratori è gratuita, ma i posti limitati, per cui è obbligatorio iscriversi tramite mail: info@casacorsini.mo.it