Il Comune informa che, in conseguenza dell’odierno decreto governativo, da domani, giovedì 5 novembre, al 3 dicembre sono chiusi al pubblico tutti i servizi culturali comunali: biblioteca “Loria”, “Castello dei ragazzi”, musei civici e archivio storico. Infatti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha decretato di sospendere « le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura », fra i quali appunto biblioteche e archivi.

Il nuovo Dpcm inoltre sposta alla data del 3 dicembre la sospensione di tutti le iniziative culturali e di spettacolo che il precedente decreto prevedeva fino al 24 novembre.

L’Amministrazione comunale comunica inoltre che l’ufficio informazioni “InCarpi” resterà aperto dal giovedì al sabato compresi, con orario continuato 10-18.

Per quanto riguarda la programmazione della rassegna “Il terzo pianeta”, sabato 7 novembre la conferenza dell’astrofisica Ilaria Arosio non si terrà in presenza nel cinema Eden ma sarà trasmessa in diretta alle ore 17:30 sul canale Youtube del Comune di Carpi: https://www.youtube.com/user/comunedicarpi/

Infine, è stato rimandato a data da destinarsi “Paesaggi del cuore”, lo spettacolo di Elisa Lolli previsto domenica 8 novembre nella rassegna “Il Bel Paese” della biblioteca “Loria”.