Emergenza Covid 19, sono prorogate fino al 1° Marzo 2021 tutte le esenzioni E02 ed E99, rispettivamente per disoccupati e lavoratori colpiti dalla crisi economica. Tali esenzioni, che prevedono rinnovo mediante auto certificazione, sono automaticamente prorogate per disposizione della Regione Emilia Romagna.

I cittadini che ne sono in possesso non devono quindi nè telefonare, nè recarsi agli sportelli SAUB per il rinnovo. Solo nel caso in cui debbano auto dichiarare il venir meno dei requisiti devono mettersi in contatto via telefono o via mail con gli uffici SAUB del proprio distretto https://www.ausl.re.it/sportelli-saub. La proroga consente di garantire continuità nell’assistenza e limitare gli spostamenti dei cittadini. Il rinnovo dell’esenzione avrà decorrenza dal 1° novembre, ma sarà visibile sul Fascicolo Sanitario Elettronico a partire dal 6 novembre 2020.