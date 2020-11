La società Sportinsieme è una polisportiva, tra le discipline più importanti troviamo la solidarietà, l’amore per il prossimo. Non solo ciclismo e pallavolo, ma anche cura del verde comune, opere di custodia e pulizia del territorio e delle scuole e raccolte fondi per i progetti umanitari che più stanno a cuore agli sportivi di Castellarano.

Ieri, la società, ha ricevuto alcune foto dai bambini di un villaggio Masai che da anni riceve aiuti da parte della comunità di Sportinsieme, questo il commento del presidente Enzo Gallo: “Ieri ci sono arrivate queste foto dai nostri amici in Africa e in un momento così buio e pieno d’incertezze sono veramente un raggio di sole che ci fa capire l’importanza ed il potere dello sport”, il dirigente, molto noto nel mondo del ciclismo, ha aggiunto: “Abbiamo così tanto, non possiamo girare la faccia dall’altra parte e fare finta di niente, siamo pronti a metterci a disposizione per raccogliere ulteriori fondi, per scrivere insieme nuove pagine di sana amicizia tra il nostro distretto ceramico e l’Africa. Grazie a tutti per l’aiuto e in particolare modo a Roberta Bonini che ci ha dato modo di partecipare e che è diventata una grande amica della nostra comunità di sportivi” Il presidente ha concluso dicendo: “Anche in questo momento d’incertezza e di paura non dimentichiamoci di chi ha bisogno d’aiuto, siamo essere umani e questo non dobbiamo mai dimenticarcelo”.