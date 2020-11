Questa mattina poco prima delle 6:00 i vigili del fuoco sono intervenuti sull’A14 al km 62 in direzione sud per mettere in sicurezza una vettura alimentata a GPL. La macchina è stata coinvolta in un tamponamento con un mezzo pesante nei pressi di un cantiere sulla carreggiata. La squadra sul posto ha velocemente chiuso e messo in sicurezza i serbatoi di GPL, evitando che la situazione si facesse più complicata. Presente la polizia stradale e il personale dell’Aspi.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013