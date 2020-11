Ieri sera poco dopo le 23:00 incendio di un’auto a Modena via Saliceta San Giuliano, in prossimità dell’incrocio con via Panni. Secondo una prima ricostruzione l’auto, una Volkswagen Up, era in sosta da alcuni giorni dopo essere stata coinvolta in un incidente. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Danni a recinzione e siepe di un’abitazione; nessun ferito.



