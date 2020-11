A Campogalliano ha aperto al transito in questi giorni, la nuova rotatoria tra la strada provinciale 13 e via Fornace, mentre restano da realizzare ancora alcune opere come la segnaletica orizzontale, i raccordi alla viabilità esistente e gli asfalti, che dovrebbero essere realizzate entro la fine del mese di novembre, così come resta ancora chiusa via Fornace.

I lavori, iniziati lo scorso mese di febbraio, sono stati sospesi da marzo a maggio per effetto dell’emergenza Covid-19, e per un breve periodo successivo, al fine di completare lo spostamento di sottoservizi.

Le opere sono eseguite dalla ditta Di Murro di Frosinone, e presentano un quadro economico pari a 860 mila euro, di cui 520 mila a carico del Comune e 340 mila messi a disposizione dalla Provincia con risorse statali, tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

La rotatoria ha un diametro di 58 metri con quattro ingressi: due sulla provinciale, via Fornace e la strada che collega con il territorio di Rubiera.

L’intervento garantisce una maggiore sicurezza in un incrocio particolarmente pericoloso dove si sono verificati diversi incidenti anche gravi, ma anche una maggiore fluidità dei flussi di traffico, per un’intersezione, come riporta la convenzione tra Provincia e Comune attraversata anche da numerosi mezzi pesanti provenienti dalla provincia di Reggio Emilia, da S.Martino in Rio e da Rubiera.