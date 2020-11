Questa mattina il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna e Comandante del Presidio Militare, Generale di Brigata Davide Angrisani, ha reso gli onori ai militari caduti per la Patria, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con la sobrietà richiesta nel rispetto della normativa in vigore per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

L’evento si è svolto al Sacrario Militare del Cimitero Monumentale della Certosa, alla presenza del Prefetto di Bologna, Dott.ssa Francesca Ferrandino e di altre Autorità civili e militari. Durante il discorso, il Generale Angrisani ha ringraziato particolarmente gli organi d’informazione per il servizio svolto in questo periodo di emergenza sanitaria che “…ci consente come Forze Armate di far giungere il nostro messaggio ai nostri concittadini che rappresentano lo scopo primario del nostro servizio”.

Foto, da sinistra: Prefetto di Bologna, Dott.ssa Francesca Ferrandino e Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna e Comandante del Presidio Militare, Generale di Brigata Davide Angrisani.