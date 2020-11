I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno arrestato un 43enne marocchino per rapina impropria. L’uomo è finito in manette per aver aggredito gli addetti alla sicurezza del Centro Leonardo che volevano bloccarlo, avendolo visto asportare dei generi alimentari dall’Ipercoop e dirigersi verso l’uscita senza pagare la merce.

Appresa la notizia, i Carabinieri sono andati in aiuto degli addetti alla sicurezza, arrestando il rapinatore e recuperando la refurtiva del valore di 226 euro. Soccorsi dai sanitari del 118 gli addetti alla sicurezza sono stati medicati per le ferite riportate durante l’aggressione. Il 43enne marocchino, gravato da precedenti di polizia, è stato tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna. In sede di rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il rapinatore, condannato a due anni di reclusione e 800 euro di multa, è stato rimesso in libertà.