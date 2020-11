Iter semplice e veloce per chiudere su tre lati i dehors e riscaldarli con lampade o “funghi”. La procedura “smart” via e-mail è pensata per gli esercenti che hanno usufruito della possibilità, concessa in deroga, di allestire dehors come sostegno per le problematiche generate dalla pandemia.

Nella consapevolezza che potrebbero arrivare ulteriori limitazioni da un nuovo Dpcm, il Comune di Modena, integrata l’ordinanza relativa a “disposizioni urgenti, temporanee ed eccezionali inerenti al sostegno delle imprese di pubblico esercizio”, ha comunque organizzato una modalità “snella” per le richieste di autorizzazione, dandone comunicazione diretta agli interessati.

Il messaggio ai gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aderenti alla manifestazione d’interesse per l’ampliamento di occupazione di suolo pubblico, avvisa che, per favorire l’utilizzo dell’area concessa con proroga fino a fine anno, sarà possibile installare – oltre a tavolini, sedie e ombrelloni – anche elementi riscaldanti come funghi, lampade e paraventi trasparenti autoportanti e non fissi al suolo, in vetro o plexiglass (consentiti anche per un più ordinato distanziamento e controllo tra aree per le sedute e aree limitrofe adibite a passaggio pubblico).

Chi è interessato a installare i paraventi deve inviare una comunicazione in via semplificata a dehors@comune.modena.it allegando i dati relativi all’attività (nome, cognome, denominazione pec e un contatto telefonico); la planimetria proposta dal Comune (per ampliamento Covid) con l’indicazione di dove saranno posizionati i paraventi; descrizione e caratteristiche del paravento (se possibile scheda tecnica); documentazione fotografica; assenso dei frontisti per l’installazione (nel caso l’area di ampliamento per Covid sia stata concessa davanti ad altre attività commerciali o condomini (per installare i paraventi è necessario un nuovo assenso dei proprietari).

L’installazione sarà autorizzata, sempre nel rispetto delle misure anti Covid-19 da Dpcm, con risposta veloce via mail. Nel caso in cui non sia possibile l’autorizzazione si verrà contattati entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. I paraventi autorizzati potranno essere installati al massimo su tre lati e non potranno superare l’altezza di 1,80 metri. Per informazioni si può telefonare allo 059 2033603.

