Saranno deposte corone d’alloro a cui seguirà l’esecuzione del “Silenzio” e poi ci si raccoglierà in preghiera per qualche istante nel ricordo di chi ha dato la propria vita per il Paese. Pur nella sobrietà, dovuta al rispetto della normativa anti-Covid, resta carico di significato per Mirandola, il 4 novembre, Festa dell’unità nazionale e giornata delle forze armate.

Domani alle ore 9:00, il Sindaco Alberto Greco, accompagnato dall’Assessore alla Sicurezza, Giuseppe Forte, renderà omaggio ai caduti ed ai defunti di tutte le guerre presso il Cimitero Monumentale di Mirandola. La cerimonia che prevede la deposizione di corone di alloro, si svolgerà in forma statica ed alla sola presenza delle Autorità Militari.

Non è prevista la messa in suffragio dei defunti come avveniva gli anni scorsi, ma solo una benedizione in omaggio ai caduti che verrà eseguita da Don Fabio Barbieri, parroco di Santa Maria Maggiore, Duomo di Mirandola.