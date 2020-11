Nel rispetto delle disposizioni contro la diffusione del Coronavirus, fino a venerdì 6 novembre l’Ufficio Oggetti rinvenuti del Comune di Modena rimarrà chiuso al pubblico. Il servizio ritornerà nuovamente accessibile ai cittadini da lunedì 9 novembre.

Nel frattempo, è possibile contattare gli operatori telefonicamente (al numero 059-2033247) o via mail (oggettirinvenuti@comune.modena.it) per ottenere informazioni e per fissare un appuntamento: infatti l’accesso all’ufficio, aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12, oltre che dalle 15 alle 17 nelle giornate di lunedì e giovedì, può avvenire solo dopo aver inoltrato una richiesta.

L’Ufficio Oggetti rinvenuti si trova in via del Murazzo 117.