Allenamenti fermi, gare e trasferte ferme, ma i Guerrieri del Tiepido non smettono di lottare, ma questa volta per una causa sociale. In collaborazione con l’associazione 4 Zampe per l’Emilia verrà organizzata una raccolta fondi a favore degli ospiti del canile e gattile Intercomunale di Magreta. Con una donazione a partire da €15 a favore dell’associazione, verrà dato in regalo un panettone o pandoro artigianale.

Da qualche giorno è iniziata la campagna pubblicitaria sui canali social e tra le fila dei Guerrieri del Tiepido, che si sono prestati molto volentieri a questa lodevole causa. ‘Modelli’ per la pubblicità sono stati scelti coloro che rappresentano al meglio la collaborazione tra le due associazioni: Cristina, volontaria del canile da 3 anni e sempre in prima linea per difendere i diritti degli animali; suo figlio Christian, da qualche anno tra le fila del team di Portile e ovviamente una star a 4 zampe: per l’occazione si è scelto Franz, un meticcio di Pitbull di 3 anni, buonissimo e fantastico con i bambini che cerca casa.

La difesa del più debole, il rispetto della vita e delle regole sono sicuramente valori che per ambo le associazioni sono le fondamenta, e come i volontari le applicano, ai piccoli Guerrieri come Christian vengono insegnate con le arti marziali.

Tornando alla raccolta fondi, contattando i due gruppi sui canali social e i numeri telefonici, potete prendere informazioni su come aderire a questa raccolta di denaro, necessaria e di assoluta importanza sociale.