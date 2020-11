Prende il via giovedì 5 novembre il ciclo di quattro webinar per fornire strumenti, conoscenze e competenze per l’aspirante imprenditore organizzato da MicroLab e Città metropolitana di Bologna. La formazione è gratuita e si terrà tra novembre e dicembre 2020. I webinar sono rivolti principalmente agli aspiranti imprenditori ma aperti a chiunque voglia saperne di più sull’avvio d’impresa.

Il programma

1° incontro | Come mettersi in proprio | giovedì 5 novembre 2020 ore 19.00-20.30 | iscrizioni > qui

Il ciclo parte con un approfondimento su come strutturare in modo efficace l’idea d’impresa utilizzando come strumento il Business Model Canvas e analizzando le “5 P” del Marketing. Docenti del webinar saranno Giulio Capocaccia e Marco Barbieri.

2° incontro | Strumenti aziendali: Business Plan e Controllo di Gestione | giovedì 19 novembre 2020 ore 19.00-20.30 | iscrizioni > qui

Pianificare è fondamentale per l’avvio di qualsiasi attività imprenditoriale: il secondo webinar si concentrerà su come monitorare l’andamento di un’impresa attraverso il controllo di gestione. Docente del webinar sarà Fabrizio Bruno.

3° incontro | Vendere con i social network | giovedì 3 dicembre 2020 ore 19.00-20.30 | iscrizioni > qui

Il terzo webinar avrà ad oggetto il marketing: si parlerà di come utilizzare i social network, e in particolare Facebook, per vendere online, facendo un confronto anche con altri canali promozionali. Docenti del webinar saranno Andrea Garello Cantoni e Cristiano Lugarà.

4° incontro | I primi passi per avviare un’impresa | giovedì 17 dicembre 2020 ore 19.00-20.30 | iscrizioni > qui

Quali sono i passi da muovere per avviare un’impresa? Nel quarto e ultimo webinar si parlerà della scelta della forma giuridica e degli aspetti fiscali e contabili. Docenti del webinar saranno Gianpaola Morgese e Antonio Zaccagni.

Gli organizzatori

Associazione MicroLab

MicroLab è un’associazione senza scopo di lucro attiva in Italia dal 2003 che opera nel campo dell’innovazione sociale. L’associazione ha l’obiettivo di favorire l’autoimpiego e l’inclusione di persone che vivono in situazioni di svantaggio economico, mediante l’organizzazione di formazioni e percorsi di accompagnamento per assistere e sostenere la nascita di micro imprese e startup attraverso una rete di mentor volontari.

Città metropolitana di Bologna | Progetti d’impresa e Insieme per il lavoro

Ente territoriale di vasta area che ha sostituito, a partire dal 2015, la provincia omonima, la Città metropolitana di Bologna con l’Area Sviluppo economico promuove e assicura sostegno all’attività economica, di ricerca e innovazione e alla creazione di impresa. Con Progetti d’impresa, dal 1989 l’Ente promuove la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, soprattutto attraverso colloqui informativi e personalizzati rivolti agli aspiranti imprenditori del territorio. Con Insieme per il lavoro, frutto di una partnership pubblico-privata tra Città metropolitana, Comune e Arcidiocesi di Bologna, si punta invece all’inserimento nel mondo del lavoro di persone scarsamente autonome nella ricerca di occupazione. Insieme per il lavoro sostiene anche lo sviluppo di progetti di autoimpiego – tramite uno specifico percorso di creazione d’impresa one-to-one, e progetti di innovazione sociale – attraverso l’accompagnamento e il sostegno a idee progettuali o progetti in fase di attivazione.

Il ciclo formativo rientra nell’ambito del progetto Up to Youth sostenuto da Citi Foundation.